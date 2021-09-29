Восемь женщин сожгли по обвинению в колдовстве в Конго

Около десяти женщин убиты в Демократической Республике Конго. Они стали жертвами «охоты на ведьм», которую устроили местные жители. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

По данным источников газеты, местные жители с июня по сентябрь 2021 года обвинили в колдовстве более 300 женщин, восемь из них в итоге были убиты - сожжены заживо или линчеваны.

Найти виновных в смерти жертв в таких случаях сложно, потому что лидеры общин покрывают причастных к сожжению, подчеркнул профессор социологии Боско Мучукиву. Он добавил, что полиция и система правосудия в стране не выполняют свою работу, поэтому ответственность за происходящее лежит на властях республики, не желающих принимать меры.

В колдовстве в Конго обвиняют в основном пожилых селянок. На «ведьм», как правило, указывают «колдуны» (баджакази), которые, как подчеркивают правозащитники, манипулируют простыми людьми, желая таким образом усилить свое влияние в общине.