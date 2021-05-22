«Вулкан-убийца» начал новое извержение в Конго

Вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго недалеко от границы с Руандой, начал извержение. Об этом информирует RBA, а очевидцы уже вовсю публикуют кадры природного явления в социальных сетях.

Одно из видео сделано жителем руандийского города Рубаву, находящегося недалеко от вулкана. На записи видно, как из-за горизонта ввысь устремляется огромный огненный столб, раскрашивая ночное небо в оранжевые оттенки.

Очевидцы извержения сообщают о запахе серы в воздухе. О потоках лавы из кратера пока информации не поступало.

По данным журналистов, в конголезском городе Гома, что также находится недалеко от вулкана, отключили электричество, некоторые местные жители покидают свои дома и направляются к границе с Руандой.

Ньирагонго является одним из восьми вулканов в данном регионе. Его активность привела к массовой гибели людей четверть века назад. Тогда потоки лавы обрушились на близлежащие населенные пункты со скоростью 60 километров в час.