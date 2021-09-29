В Минздраве предложили разрешить импорт зарубежных лекарств в РФ

В Министерстве здравоохранения России предложили идею ввозить незарегистрированные лекарственные вакцины и препараты на территорию страны. В тексте законопроекта, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сказано, что биомедицинские клеточные продукты, ввозимые на территорию РФ, необходимо включить в госреестр кроме определенной партии незарегистрированного медицинского продукта, предназначенной для госрегистрации или «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

Импорт незарегистрированных в России препаратов Минздрав предложил для клиник - участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Эти клиники будут обязаны сообщать фонду МММК обо всех нежелательных и побочных эффектах, которые могут возникнуть у пациентов после приема зарубежных лекарств.

Фонд МММК, в свою очередь, будет вести учет данной информации. Помимо этого, он сможет проверять качество ввозимых медицинских продуктов в российских лабораториях или в лабораториях Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Среди новшеств - исключение препарата умифеновир и разработка новых схем амбулаторного лечения.