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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Ян Брацкий
09:30 22.09.2021
Из рекомендаций исключен препарат умифеновир и разработаны новые схемы амбулаторного лечения.
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
© Фото: Karolina Grabowska, Pixabay
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Российский Минздрав обновил методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, утвердив их 12-ю версию. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минздрав России утвердил 12 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», - приводит РИА Новости сообщение министерства.

Среди новшеств - исключение из схемы лечения пациентов с легкой формой болезни и факторами риска лекарственного препарата умифеновир. В новую версию рекомендаций специалисты включили обновленные схемы амбулаторного лечения с применением препарата Будесонид.

Кроме того, в новую версию включены разделы по лабораторной диагностике заболевания, включая ведение беременных.

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