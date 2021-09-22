В стране и мире Коронавирус Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 Ян Брацкий Из рекомендаций исключен препарат умифеновир и разработаны новые схемы амбулаторного лечения. © Фото: Karolina Grabowska, Pixabay Читайте нас на: Российский Минздрав обновил методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, утвердив их 12-ю версию. Об этом сообщила пресс-служба министерства. «Минздрав России утвердил 12 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», - приводит РИА Новости сообщение министерства. Среди новшеств - исключение из схемы лечения пациентов с легкой формой болезни и факторами риска лекарственного препарата умифеновир. В новую версию рекомендаций специалисты включили обновленные схемы амбулаторного лечения с применением препарата Будесонид. Кроме того, в новую версию включены разделы по лабораторной диагностике заболевания, включая ведение беременных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика