Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Российский Минздрав обновил методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, утвердив их 12-ю версию. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Минздрав России утвердил 12 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», - приводит РИА Новости сообщение министерства.
Среди новшеств - исключение из схемы лечения пациентов с легкой формой болезни и факторами риска лекарственного препарата умифеновир. В новую версию рекомендаций специалисты включили обновленные схемы амбулаторного лечения с применением препарата Будесонид.
Кроме того, в новую версию включены разделы по лабораторной диагностике заболевания, включая ведение беременных.