Супруга застрелившего сотрудника КГБ мужчины задержана в Белоруссии

Супругу преступника, открывшего огонь по правоохранителям в Белоруссии, задержали в Минске. Сорокалетняя женщина в настоящее время подозревается в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.

Кроме того, в СК Белоруссии было возбуждено уголовное дело по факту убийства лица, осуществляющего служебную деятельность.

Как стало известно следствию, во время проведения отработки адресов в рамках антитеррористической операции сотрудники правоохранительных органов получили отказ открыть дверь квартиры. В жилище в этот момент забаррикадировался 31-летний мужчина, который, после проникновения правоохранителей за дверь, открыл по ним огонь из охотничьего ружья.

На протяжении операции, как пишет БелТА со ссылкой на белорусский СК, злоумышленник вел съемку происходящего. Видеосъемку также осуществляла и находившаяся в квартире жена мужчины, содействовавшая, как указывает издание, совершению преступления.

Ранее указывалось, что в процессе проведения антитеррористической операции сотрудник КГБ Белоруссии был смертельно ранен из огнестрельного оружия. Стрелявший в него преступник был ликвидирован ответным огнем.