YouTube удалил два немецких канала RT
Видеохостинг YouTube удалил каналы Der Fehlende Part (DFP) и RT DE.
© Фото: Ralph Peters via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
Администрация видеохостинга YouTube удалила два немецких канала RT: Der Fehlende Part (DFP) и RT DE. Оба медиаресурса были ликвидированы без возможности восстановления.
Такую информацию сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в своем аккаунте в мессенджере Telegram. Она добавила, что RT DE был включен в пятерку лидеров среди СМИ на немецком языке в категории «Новости и политика» по просмотрам на YouTube по данным платформы.
Ранее глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеохостинг сделает все возможное для продолжения работы с российским сегментом. Такую линию поведения руководство интернет-платформы приняло решение вести, несмотря на ряд разногласий с властями РФ.