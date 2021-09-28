YouTube удалил два немецких канала RT

Администрация видеохостинга YouTube удалила два немецких канала RT: Der Fehlende Part (DFP) и RT DE. Оба медиаресурса были ликвидированы без возможности восстановления.

Такую информацию сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в своем аккаунте в мессенджере Telegram. Она добавила, что RT DE был включен в пятерку лидеров среди СМИ на немецком языке в категории «Новости и политика» по просмотрам на YouTube по данным платформы.

Ранее глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеохостинг сделает все возможное для продолжения работы с российским сегментом. Такую линию поведения руководство интернет-платформы приняло решение вести, несмотря на ряд разногласий с властями РФ.