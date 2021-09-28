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ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

Елизавета Потейчук
09:50 28.09.2021
В ЦОС ФСБ сообщили о пресечении преступной деятельности по незаконному обороту оружия в 18 регионах РФ.
ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
© Фото: ФСБ РФ
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В 18 российских регионах силовики задержали 48 подпольных оружейников, у которых было изъято около 150 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», - сказано в сообщении.

В сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях, по данным ФСБ, были проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по местам проживания нелегальных оружейников.

«Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», - уточнили в ФСБ.

В ходе мероприятий сотрудники оперативной службы изъяли 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, семь автоматов, девять пистолетов-пулеметов, а также более 27 килограммов взрывчатых веществ, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов разного калибра.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта в столице Башкортостана. Подозреваемых задержали, у них обнаружили самодельное взрывное устройство, холодное оружие и нацистскую атрибутику.

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