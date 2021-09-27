ФСБ пресекла попытку теракта в Башкирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели задержание участников неонацистской группировки из Уфы, которые, по данным следствия, планировали проведение теракта. При задержании у преступников обнаружили холодное оружие, включая мачете, самодельное взрывное устройство, а также портреты лидеров нацистских организаций и Степана Бандеры.

На кадрах оперативной съемки видно, что при проведении операции правоохранители использовали снаряжение для разминирования.

Ранее сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции задержали двоих предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба. Они могут быть причастны к вооруженному нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.