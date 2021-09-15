В Киеве заговорили о возможной потере Европой транзита газа через Украину

В результате оптимизации украинской системы транспортировки газа Европа может лишиться одного из транзитных маршрутов. Соответствующее заявление сделал министр энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Он объяснил, что подобная ситуация возможна при слишком слабой загруженности транзитных объемов ГТС Украины. По мнению министра, такой сценарий якобы грозит осуществиться из-за реализации проекта «Северный поток - 2» и перенаправлении потоков газа.

«ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут», - приводятся слова Галущенко на сайте украинского министерства энергетики.

Он напомнил, что в государствах Евросоюза отмечается недостаток газа, что сказывается на высокой цене продукта, достигшей недавно максимума за 13 лет. При этом, по озвученным подсчетам, при работе «Северного потока» и «Турецкого потока», на Украину будто бы должно прийтись лишь 10-14 миллиардов кубометров в год.

Лучшим решением ситуации в энергетической сфере между Киевом и ЕС Галущенко посчитал объединение энергетических рынков стран. Лишь оно, как выразился глава Минэнерго Украины, предоставит «возможность безопасного снабжения энергией», а также обеспечит надежную и стабильную работу энергетической системы, в частности в области будущего экологически ориентированного развития.