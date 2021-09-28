Инфекционист рассказал, как долго продлится пандемия COVID-19
Врач-инфекционист Тимаков сделал прогноз о том, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится еще год, пока не будет проведен анализ мутации COVID-19.
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия инфекции COVID-19 продлится еще как минимум год. С его слов, возможность вернуться к привычному образу жизни наступит в том случае, когда будут проанализированы показатели весенней заболеваемости и станет ясна динамика мутации вируса.
«Год продлится минимум», - цитирует слова Тимакова РИА Новости.
По мнению Тимакова, нужно время, чтобы определить, насколько коронавирус адаптировался к той или иной среде и каким образом меняются его штаммы.
Ранее биолог рассказала, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни на десять лет. Анча Баранова считает, что развитие медицинских технологий в будущем позволит бороться с коронавирусом без лекарств.