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Инфекционист рассказал, как долго продлится пандемия COVID-19

Елизавета Потейчук
08:59 28.09.2021
Врач-инфекционист Тимаков сделал прогноз о том, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится еще год, пока не будет проведен анализ мутации COVID-19.
Инфекционист рассказал, как долго продлится пандемия COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия инфекции COVID-19 продлится еще как минимум год. С его слов, возможность вернуться к привычному образу жизни наступит в том случае, когда будут проанализированы показатели весенней заболеваемости и станет ясна динамика мутации вируса.

«Год продлится минимум», - цитирует слова Тимакова РИА Новости.

По мнению Тимакова, нужно время, чтобы определить, насколько коронавирус адаптировался к той или иной среде и каким образом меняются его штаммы.

Ранее биолог рассказала, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни на десять лет. Анча Баранова считает, что развитие медицинских технологий в будущем позволит бороться с коронавирусом без лекарств.

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