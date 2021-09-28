Инфекционист рассказал, как долго продлится пандемия COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия инфекции COVID-19 продлится еще как минимум год. С его слов, возможность вернуться к привычному образу жизни наступит в том случае, когда будут проанализированы показатели весенней заболеваемости и станет ясна динамика мутации вируса.

«Год продлится минимум», - цитирует слова Тимакова РИА Новости.

По мнению Тимакова, нужно время, чтобы определить, насколько коронавирус адаптировался к той или иной среде и каким образом меняются его штаммы.

Ранее биолог рассказала, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни на десять лет. Анча Баранова считает, что развитие медицинских технологий в будущем позволит бороться с коронавирусом без лекарств.