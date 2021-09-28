В стране и мире Биолог заявила, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни на десять лет Кира Тило По мнению биолога, COVID-19 - «природный враг», который сокращает продолжительность человеческой жизни. © Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press Читайте нас на: COVID-19 влияет на продолжительность жизни, сокращая ее, якобы, в среднем на 10 лет. Такого мнения придерживается доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. «Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус - одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается. У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», - объяснила Баранова. Биолог считает, что через несколько поколений человечество сможет бороться с коронавирусом без лекарств. «В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше», - рассказала биолог. По словам Барановой, в будущем возможны такие открытия в медицине, которые позволят не волноваться из-за болезней. «Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку „другое тело“ или „обновить“», - цитирует биолога РИА Новости. Ранее влияние COVID-19 на продолжительность жизни сравнили со Второй мировой войной. По мнению исследователей, пандемия коронавируса стала причиной самого большого падения продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика