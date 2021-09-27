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Синоптик рассказал о наступлении «старого бабьего лета» в центре РФ

Алексей Курильченко
16:40 27.09.2021
В центре погоды «Фобос» рассказали о наступлении «старого бабьего лета» в Центральном регионе России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роман Денисов, Russian Look, Globallookpress
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Жителей Центрального региона России на этой неделе ожидает пришествие «старого бабьего лета» - температура повысится, а небо прояснится. Об этом «Звезде» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже со вторника инициативу начнет перехватывать скандинавский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Осадки прекратятся, в облаках проявится сначала неустойчивое прояснение, а к выходным солнца станет все больше и больше», - рассказал эксперт.

Со вторника дневные температуры в Москве достигнут 10-12 градусов, а к выходным стоит ожидать и 15 градусов тепла в столице.

«Это заявка на старое бабье лето - которого, кстати говоря, мы в этом сезоне так и не увидели. Наступит период относительно устойчивой, сухой и умеренно теплой погоды, которая будет продолжаться как минимум пять-семь суток», - отметил синоптик.

Ранее Тишковец предупредил москвичей о самой холодной ночи «старого бабьего лета» в среду, 29 сентября. В последующие ночи ожидается не ниже плюс 2-7 градусов.

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