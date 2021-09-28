Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

В частном жилом доме Махачкалы произошел взрыв газа. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали пять человек, трое из которых - дети. Обстоятельства случившегося выясняются.

«В 04:30 поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому. По предварительной информации, пострадали пять человек (из них трое детей)», - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Пострадавших, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, доставили в районную больницу для госпитализации. После хлопка газа возгорания в доме не произошло. В здании локально повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Башкирии. В результате хлопка загорелось здание, хозяин дома сильно пострадал. Строение оказалось полностью разрушенным.