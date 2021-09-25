Дом полностью уничтожен: опубликованы кадры с места взрыва газа в Башкирии
В результате инцидента сильно пострадал один человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Туймазинском районе Башкирии в населенном пункте Айгиртамак произошел взрыв газа в частном жилом доме. В результате инцидента строение было полностью разрушено, также произошло возгорание.
«По предварительной информации, хозяин дома произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома», - сказано в сообщении МЧС РФ.
К настоящему моменту открытое горение было ликвидировано. В результате случившегося сильно пострадал хозяин дома, которого пришлось госпитализировать. О погибших информации не поступало.
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