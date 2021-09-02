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Армейская авиация РФ опубликовала кадры тушения лесных пожаров в Турции

Алексей Курильченко
08:56 02.09.2021
Вертолеты Ми-8 армейской авиации РФ оказали Турции помощь в тушении лесных пожаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащие армейской авиации РФ опубликовали видео, снятое с борта вертолета Ми-8, который был направлен на тушение лесных пожаров в Турции. На кадрах запечатлен процесс сброса воды на окутанные дымом леса.

«Мы взлетали по координатам на точке пожара, выполняли забор воды, летели в точку выброски в точку тушения, потом заново. Страха не было - у нас была четкая задача и мы ее выполняли», - рассказал «Звезде» штурман звена Андрей Коновалов.

Ранее в Россельхозе сообщили, что площадь лесных пожаров на территории России достигла восьми миллионов гектаров. При этом в местах возгораний погибло примерно 10-15% деревьев.

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