Армейская авиация РФ опубликовала кадры тушения лесных пожаров в Турции
Вертолеты Ми-8 армейской авиации РФ оказали Турции помощь в тушении лесных пожаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие армейской авиации РФ опубликовали видео, снятое с борта вертолета Ми-8, который был направлен на тушение лесных пожаров в Турции. На кадрах запечатлен процесс сброса воды на окутанные дымом леса.
«Мы взлетали по координатам на точке пожара, выполняли забор воды, летели в точку выброски в точку тушения, потом заново. Страха не было - у нас была четкая задача и мы ее выполняли», - рассказал «Звезде» штурман звена Андрей Коновалов.
Ранее в Россельхозе сообщили, что площадь лесных пожаров на территории России достигла восьми миллионов гектаров. При этом в местах возгораний погибло примерно 10-15% деревьев.