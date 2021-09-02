Армейская авиация РФ опубликовала кадры тушения лесных пожаров в Турции

Военнослужащие армейской авиации РФ опубликовали видео, снятое с борта вертолета Ми-8, который был направлен на тушение лесных пожаров в Турции. На кадрах запечатлен процесс сброса воды на окутанные дымом леса.

«Мы взлетали по координатам на точке пожара, выполняли забор воды, летели в точку выброски в точку тушения, потом заново. Страха не было - у нас была четкая задача и мы ее выполняли», - рассказал «Звезде» штурман звена Андрей Коновалов.

Ранее в Россельхозе сообщили, что площадь лесных пожаров на территории России достигла восьми миллионов гектаров. При этом в местах возгораний погибло примерно 10-15% деревьев.