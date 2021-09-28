В стране и мире В Приморье три пропавшие туристки вышли к селу Кира Тило В Приморском крае самостоятельно вышли к людям три пропавшие туристки. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: Три туристки, пропавшие 25 сентября в районе горы Фалаза Приморского края, самостоятельно вышли к людям. Соответствующую информацию опубликовало ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, состояние женщин удовлетворительное. «Три женщины, пропавшие 25 сентября в районе горы Фалаза, найдены. 28 сентября в 10.30 они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского муниципального района. От госпитализации отказались, состояние удовлетворительное», - уточняется на сайте ведомства. Для поиска туристок были задействованы спасатели из Владивостока, сотрудники полиции, волонтеры, а так же беспилотная авиация авиалесоохраны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика