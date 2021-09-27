В Приморье три туристки пропали в районе горы Фалаза

Приморские спасатели отправились на поиски трех туристок, пропавших вблизи горы Фалаза. Инцидент произошел в Шкотовском районе рядом с селом Анисимовка.

Известно, что три женщины ушли в туристический поход 25 сентября. С того момента о них ничего не известно. Соответствующую информацию сообщает ГУ МЧС России по региону.

Для поисков группы на место выдвинулись спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они последуют по предположительному маршруту движения, выбранному туристками в окрестностях популярной у альпинистов и любителей вершины.