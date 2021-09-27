Влияние COVID-19 на продолжительность жизни сравнили со Второй мировой войной

Пандемия коронавируса сократила ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, сообщает Reuters. Согласно данным ученых, эти показатели снизилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 годом в 22 из 29 стран, включая Европу, США и Чили.

При этом в большинстве стран у мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась больше, чем у женщин. Например, у американских мужчин продолжительность жизни сократилась на 2,2 года по сравнению с 2019 годом.

По мнению исследователей, пандемия коронавируса стала причиной самого большого падения продолжительности жизни в Западной Европе со времен Второй мировой войны.

Результаты исследования продемонстрировали, насколько разрушительным шоком COVID-19 стал для многих стран, подчеркнул соавтор исследования профессор Ридхи Кашьяпа.