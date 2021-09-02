В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Из-за сильного ветра столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
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В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По данным Гидрометцентра, в столичном регионе ожидаются порывы до 17 м/с.
«Ветер. Период предупреждения с 11 ч. 02 сентября до 21 ч. 02 сентября», - сообщается на сайте погодной службы.
Ранее в Гидрометцентре РФ пошутили, что метеорологи всячески пытались оттянуть перелом погоды и наступление холодного фронта 1 сентября и перенести его хотя бы на вторую половину дня, но у синоптиков ничего не получилось.