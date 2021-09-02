В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Ранее в Гидрометцентре РФ пошутили, что метеорологи всячески пытались оттянуть перелом погоды и наступление холодного фронта 1 сентября и перенести его хотя бы на вторую половину дня, но у синоптиков ничего не получилось.

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