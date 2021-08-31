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«Температура мобилизует школьников»: Вильфанд о погоде на первую учебную неделю

Валентина Пескова
16:54 31.08.2021
Главный научный сотрудник Гидрометцентра РФ рассказал, что к 1 сентября и далее температура значительно понизится, но бабье лето все же неизбежно наступит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В Гидрометцентре РФ пошутили, что метеорологи всячески пытались оттянуть перелом погоды и наступление холодного фронта 1 сентября и перенести его хотя бы на вторую половину дня, но у синоптиков ничего не получилось.

Как рассказал «Звезде» главный научный сотрудник метеослужбы Роман Вильфанд, расчеты показывают, что от понижения температуры никуда не деться, поскольку в атмосфере очень высокое давление.

«Первоначально, по нашим оценкам, мы все рассчитывали, что погода изменится только во второй половине дня 1 сентября, но все-таки приближается выраженный циклон и уже сегодня ночью в Москве пройдут небольшие осадки. Однако даже в условиях грозовой деятельности температура все равно останется пока еще высокой - плюс 15-17 градусов», - сообщил метеоролог.

Температуры первых сентябрьских дней школьников вряд ли обрадуют даже «на слух», однако мобилизуют их на настоящую работу, пошутил Роман Вильфанд. В День знаний около 8-9 часов утра погода будет держаться в районе плюс 16-18 градусов, пройдет кратковременный дождь, а во время линейки будет небольшой порывистый ветер. В дневные часы температура воздуха составит плюс 19-21 градус.

Однако уже 2 сентября максимальная дневная температура составит плюс 12-14 градусов. То есть понизится сразу больше чем на 10 делений термометра. Кроме того, пройдет дождь. А вот ночные температуры и того  страшнее, поскольку местами понизятся даже всего лишь до плюс 2 градусов. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.

«Но дальше лето будет прощаться с москвичами очень тепло. И это не образное и не фигуральное выражение. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов, а это по-настоящему июльская жара», - отметил главный научный сотрудник Гидрометцентра РФ.

Однако, предупредил напоследок специалист, хоть лето и попрощается очень тепло, в начале осени оно еще может напомнить о себе москвичам и грозовыми разрядами.

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