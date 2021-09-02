Историк рассказал о вкладе советской контрразведки в разгром Японии в 1945 году

Советская военная контрразведка, применявшая бесценный опыт, который был накоплен в годы Великой Отечественной войны, внесла большой вклад в разгром Японии в августе 1945 года. Кроме того, СМЕРШ сыграла важную роль в сборе доказательств подготовки японскими военными бактериологического оружия. Об этом с беседе с РИА Новости рассказал старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

Он напомнил, что Москва, которая имела неопровержимые доказательства того, что Япония готовится к бактериологической атаке и имеет союзнические отношения с фашистской Германией, объявил войну Токио. Таким образом, в конце лета 1945 года стартовала Дальневосточная кампания советских войск.

«Тот кинжальный и неотвратимый удар, который нанесла Красная армия японским войскам, был плодом работы всего громадного механизма нашего государства, одним из ключевых элементов которого была и военная контрразведка СМЕРШ. Действия органов СМЕРШ на Дальнем Востоке тогда стали квинтэссенцией богатейшего опыта, наработанного военной контрразведкой за годы Великой Отечественной войны», - заявил он.

Зданович подчеркнул, что еще в первые годы войны важнейшей задачей Особых отделов НКВД на Дальнем Востоке являлось контрразведывательное обеспечение частей и подразделений, формировавшихся для отправки на фронт.

«Дальневосточная операция Красной армии требовала переброски в район театра военных действий громадного числа военных и техники. Но все это надо было закрыть от японцев. И органы СМЕРШ блестяще справились с этой задачей», — рассказал историк.

К августу 1945 года смершевцы обладали подробными данными о японских спецслужбах, которые работали в Маньчжурии и Корее. Советская разведка знала о местах дислокации основных разведывательных и контрразведывательных органов, их кадровых составах. Были досконально изучены формы и методы проведения подрывных акций против Красной армии.

Также советские разведчики смогли добраться до материалов спецотряда Квантунской армии №731, а также получить доступ к сведениям о ее сотрудниках, которые занимались разработками бактериологического оружия, рассказал историк. Япония намеревалась применить свои разработки против СССР.