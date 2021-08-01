Грузовые беспилотники начнут курсировать по трассе М-11 в 2024 году

Старт беспилотных перевозок по трассе М-11 «Нева» запланирован на первый квартал 2024 года, автономные грузовики поедут в общем автомобильном потоке. Об этом рассказал первым зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов в беседе с «Россией-1».

«Если говорить про беспилотники на дорогах, идея состоит в том, чтобы запустить в первом квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов. Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации. Они поедут в общем потоке, это принципиально, потому что если делать выделенное движение, это очень дорого», - пояснил он.

Ранее заместитель главы Минтранса РФ Кирилл Богданов заявлял, что запуск беспилотных автомобилей на дорогах России снизит количество жертв ДТП на 8% к 2030 году. Также отмечалось, что использование автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость доставки грузов.

Богданов добавил, что обсуждения проекта сейчас проходят в практически ежедневном режиме на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», где сформирована специальная рабочая группа. В течение месяца планируется подготовить дорожную карту для экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе.