Месси рискует пропустить следующий матч ПСЖ

Звезда мирового футбола и новое приобретение клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может пропустить ближайший матч с «Монпелье». У аргентинского форварда травмировано колено.

Сейчас Месси тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что к основной группе игроков он присоединится 25 или 26 сентября, пишет Le Parisien. По одной из версий, руководство «парижан» побережет Месси для игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Лионель Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ в этом сезоне. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.