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Месси рискует пропустить следующий матч ПСЖ

Ян Брацкий
11:46 24.09.2021
Футболист получил травму колена в предыдущем матче и теперь тренируется отдельно от одноклубников.
Месси рискует пропустить следующий матч ПСЖ
© Фото: PanoramicKeystone, PressAgency, globallookpress
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Звезда мирового футбола и новое приобретение клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может пропустить ближайший матч с «Монпелье». У аргентинского форварда травмировано колено.

Сейчас Месси тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что к основной группе игроков он присоединится 25 или 26 сентября, пишет Le Parisien. По одной из версий, руководство «парижан» побережет Месси для игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Лионель Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ в этом сезоне. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

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