Женская сборная России обыграла Индию на командном чемпионате мира по шахматам

Женская сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в городе Ситжес, Испания. Встреча команд России и Индии закончилась со счетом 3:1.

Победы в партиях одержали Екатерина Лагно и Александра Костенюк. Вничью сыграли Полина Шувалова и Александра Горячкина.

Российская сборная набрала восемь очков и досрочно одержала победу в группе А. В среду наша команда сыграет с шахматистками Армении в заключительном туре, передает РИА Новости.

Ранее российская команда одержала победу над сборной США, став чемпионом элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. Обе партии наши шахматисты выиграли со счетом 3,5:2,5.