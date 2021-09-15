Российская команда одолела США и стала победителем элитного дивизиона шахматной онлайн-олимпиады

Российская команда одержала победу над сборной США, став чемпионом элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. Обе партии наши шахматисты выиграли со счетом 3,5:2,5.

В первых партиях первенство взяли Владислав Артемьев и Александра Горячкина, вничью сыграли Александра Костенюк, Полина Шувалова и Даниил Дубов, сообщает ТАСС. Во вторых партиях одержали победу Костенюк и Лея Гарифуллина, Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно сыграли вничью.

Всего в турнире участвовало 40 команд, которые предварительно разбили на четыре группы. Партии на шахматных соревнованиях проходили с контролем времени 15 минут с добавлением пяти секунд за каждый ход.

Ранее шахматист высказался об идее убрать из шахмат «несправедливый» первых ход белых фигур. По словам Александра Гутенева, такая идея не улучшит игру.