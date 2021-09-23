Четыре страны Евросоюза хотят построить водородный коридор из Украины

Операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии объявили, что планируют создать Центральноевропейский водородный коридор. Об этом говорится на сайте Оператора ГТС Украины.

Инициатива направлена ​​на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из Украины через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

«Водородный коридор также позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии», - говорится на сайте.

Среди участников - компания-оператор ГТС Словакии, оператор ГТС Украины, компания-оператор ГТС Чехии и ведущая компания-оператор ГТС Германии.

Как рассказал заместитель гендиректора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак, водород будет играть немаловажную роль до 2050 года.

«Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода», - подчеркнул он.

Ожидается, что ключевым регионом спроса на водород в Европе станет Германия. Компании-участницы уже начали изучать техническую возможность создания коридора.