СМИ сообщили о задержании открывшего стрельбу в Вологодской области мужчины

В Вологодской области задержан мужчина, открывший стрельбу, в результате которой один человек погиб, а второй получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В поселке Вохтога Вологодской области задержан мужчина с ружьем, открывший стрельбу», - сказал источник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что ЧП произошло в Грязовецком районе Вологодской области. По данным прессы, к месту стрельбы приехала Росгвардия.