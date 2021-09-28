СМИ: мужчина застрелил женщину и ранил еще одного человека в Вологодской области
По данным прессы, местный житель неожиданно открыл стрельбу из ружья в поселке Вохтога, к месту стрельбы отправились силы быстрого реагирования.
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В Грязовецком районе Вологодской области, как сообщают СМИ, мужчина с ружьем неожиданно открыл стрельбу по людям. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии, к месту происшествия выехали силы специального назначения.
«В поселке Вохтога мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина», - цитирует агенство источник в правоохранительных органах.
Для задержания мужчины с оружием по заявке МВД РФ, как отметили в агентстве, выдвинулись специальный отряд быстрого реагирования и мобильный отряд особого назначения Росгвардии.