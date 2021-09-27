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Глава YouTube заявила, что компания сделает «все возможное» для работы хостинга в России

Кира Тило
04:42 27.09.2021
Сьюзан Воджицки рассчитывает продолжать работу видеохостинга и сделает для этого «все возможное».
Глава YouTube заявила, что компания сделает «все возможное» для работы хостинга в России
© Фото: Igor Golovniov globallookpress
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Глава видеохостинга YouTube Сьюзан Воджицки готова сделать «все возможное», чтобы урегулировать вопросы работы платформы в РФ. 

«Мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», - сказала Воджицки.

Несмотря на некоторые разногласия с властями РФ, глава YouTube рассчитывает на продолжение работы сервиса. На вопрос об удалении роликов с видеохостинга по запросу российских властей в интервью Bloomberg TV Воджицки не стала отвечать.

«Когда мы работаем с правительствами, существует много аспектов, которые мы принимаем во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте. Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы его получили», - отметила глава видеохостинга.

Также она подчеркнула, что решение о том, удалить или оставить определенный ролик, зависит от множества аспектов и основывается на ряде разных факторов.

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