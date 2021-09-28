Нехватка топлива, еды и людей: Британию охватили сразу три кризиса

В супермаркетах Лондона шаром покати, а доставка продуктов занимает немыслимые несколько дней. Такая картина наблюдается по всему королевству. Водителей не хватает для доставки продуктов, как в магазины, так и частным заказчикам. Причина отсутствия кадров - Brexit. После него страну покинула целая армия рабочих. Помимо водителей, не хватает медсестер, официантов и сборщиков овощей. Владельцы торговых сетей предупреждают, что если не предпринять экстренных мер, то к Рождеству полки так и останутся пустыми. Таблоид Sun уже пишет о Рождестве без искусственного льда, необходимого для хранения.

Запасы мяса могут закончиться через две недели, а рождественский ужин может быть отменен. В Великобритании опустели полки с замороженными продуктами из-за проблем с сухим льдом, заводы по производству которого закрылись после подорожания двуокиси углерода.

Теперь драки на британских автозаправках стали обычным делом. Нервы у людей все чаще сдают в очередях за бензином. Пробки на подъездах к АЗС не рассасываются с пятницы. Правительство успокаивает население фразами: топливо есть. Не удалось! Реверсивная психология сработала у большей части населения. Все ринулись стихийно закупать бензин, причем с запасом.

«Я удивлен, что правительство, зная ситуацию, сегодня не действует. Премьер-министр должен сегодня сказать, что он собирается делать. Есть 100 тысяч вакансий для водителей, есть дефицит. Это полное отсутствие планирования, вы знаете, что мы вышли из ЕС, одним из последствий была нехватка водителей грузовых автомобилей. Это было предсказуемо, это было предсказано. Нам сегодня нужен конкретный план для решения этой проблемы, потому что иначе это продлится до Рождества», - заявил лидер оппозиционной партии лейбористов Кир Стармер.

Опаздывая на работу - или попросту вместо нее, - водители по всей Британии ведут поиски топлива. Но полную бензином или дизелем АЗС не так-то просто обнаружить. В некоторых регионах большая часть заправок уже закрыта. На остальных действуют лимиты: заправиться можно только на 30-35 фунтов - это чуть больше 20 литров в одни руки. На станциях уже не обслуживают клиентов с канистрами и пластиковыми бутылками.

«Подвозили вчера танкеры по 38 тысяч тонн литров, но все это распродавали в течение двух-трех часов!» - рассказал местный житель.

Без топлива рискуют остаться пожарные, полиция и скорая помощь. Дошло то того, что власти при помощи военных планируют зарезервировать ряд заправок исключительно под нужды экстренных служб. Другим водителям доступ на такие АЗС будет закрыт.

Британские военные уже приведены в состояние повышенной готовности на фоне кризиса в стране. В случае ухудшения ситуации в Лондоне начнут «Операцию Эскалин» с привлечением армии.

Английский кризис накатывает, уже перебирается через Ла-Манш и Северное море в Германию. Одного из возможных претендентов на пост канцлера Олафа Шольца спросили, пошлет ли он немецких водителей помогать Британии.

«Мы очень много работали над тем, чтобы убедить Британию не выходить из союза. Но они решили по-другому, и я надеюсь, что они справятся с проблемами, которые появились. Потому что для всех нас важно, чтобы хорошие отношения оставались между союзом и Британией. Мы постараемся быстро принять это решение в правительстве, надеюсь, успеем до Рождества», - заявил Шольц.

Пока что английское правительство использует более простые способы решения кадровой проблемы: водителей грузовиков освободили от экзамена на продление прав. Но среди подданных короны идти в водители, разнорабочие или грузчики желающих мало. Поэтому принято решение выделить пять тысяч краткосрочных виз для рабочих из Европы.