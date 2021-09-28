«Операция Эскалин»: почему армия Британии вступает в борьбу с топливным кризисом в стране

Правительство Великобритании собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса в стране. Как пишет газета Times, участие военных в доставке бензина уже получило название «Операция Эскалин». Этот план используют в случае чрезвычайных обстоятельств. Пока правительство использует более простые меры: водителей грузовиков освободили от экзамена на продление прав и выделили пять тысяч краткосрочных виз для рабочих из Европы. Топливные компании, в свою очередь, ввели на заправках лимит. Выдают в одни руки не больше 25 литров. Там заверили: бензина в стране достаточно. Кризис будет решен в течение нескольких дней.

Однако водители такси в Лондоне призвали правительство ввести заправочные станции только для основных пользователей. Это происходит из-за того, что таксисты изо всех сил пытаются заправиться в условиях кризиса, который они уже окрестили «кошмаром» - заправочные станции по всей столице иссякают - некоторые остались без топлива после панических покупок в выходные.

На дорогах образовались очереди на АЗС. Для водителей Лондона это единственный шанс остаться на ходу. Компании стихийно закрываются, некоторые уже повесили таблички «Не работаем» на 9 из 10 своих точек. Люди впадают в отчаяние и устраивают настоящие схватки за топливо.

«За последние 24 часа я таксовал всего три часа и постоянно искал бензин. В конце концов я нашел, где можно заправиться, с девятой попытки, но мне пришлось стоять в очереди полтора часа, чтобы заправить совсем немного», - рассказывает один из водителей.

Не больше 25 литров на руки - ограничение действует несколько суток. Нервы у автомобилистов сдают. На станции они приходят со своими канистрами и даже пластиковыми бутылками, что строго запрещено.

Водители отказываются пропускать в очередь кареты скорой помощи, у которых действует приоритет. Это крупнейший топливный кризис на Британских островах. Последний был в нулевых - когда к власти пришли лейбористы.

«Здесь, в Англии, ситуация очень плохая. Не работает большинство заправок. И нам приходится ждать, пока правительство что-то предпримет».

Правительство заверяло - причин для тревоги нет. Якобы топлива в стране достаточно. Народ не поверил и начал стихийно закупать бензин, причем с запасом.

«Мы можем только продолжать убеждать людей, что у нас достаточно бензина - как на хранении, так и на выходе из этих нефтеперерабатывающих заводов, и единственная причина, по которой у нас сейчас проблемы с некоторыми заправочными станциями, не наличие бензина на АЗС, а то, что люди покупают бензин, который им не нужен», - считает британский министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.

В Министерстве транспорта теперь разрабатывают план «Б». В случае ухудшения ситуации в Лондоне начнут «Операцию Эскалин» с привлечением военных. Их уже инструктируют - как, куда и кому доставлять горючее на танкерах.

«Что касается таких вещей, как безопасность граждан, мы будем задействовать военных. Если это действительно может помочь, мы их задействуем», - заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Проблема куда глубже, чем кажется. Бензин в королевстве есть, доставлять его на станции некому. Винят во всем действующую политическую силу. Великобритания теряет внушительную рабочую компетенцию, которая бездумно замещалась за счет интенсивного притока мигрантов. Затем один удар за другим: пандемия, Brexit. Границы для приезжих закрылись. В грузоперевозках наступил коллапс - водителей фур во всем государстве меньше 100 тысяч.

Соединенное Королевство лихорадит: цены на продукты, товары первой необходимости и топливо бьют рекорды. СМИ подливают масло в огонь: «панической скупкой» называет происходящее The Times. А местная телеведущая Кей Берлей предупреждает - это еще не конец.

«В графстве Суррей - тоже Англия - хотят продавать топливо только представителям социально значимых профессий», - написала она в Twitter.

Некогда добрые соседи быстро сменили риторику. В Евросоюзе по отношению к Великобритании теперь одно мнение, в духе: «А мы же говорили...» Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон эту мысль особо подчеркивает.

«Я отнюдь не радуюсь происходящему сейчас в Великобритании, но с каждым днем становится все более очевидно то интеллектуальное мошенничество, на котором основан Brexit. Теперь цены на энергию растут в Британии еще быстрее, чем во Франции», - считает Бон.

Политика нового британского света складывается из парадокса: уровень безработицы растет, при этом граждан подсадили на программы соцобеспечения и льготы. Как следствие - идти в водители или грузчики мало кто хочет. COVID-19 рано или поздно закончится, а Brexit станет делом привычном. Но проблему с собственными трудовыми ресурсами Британии решать все же придется.