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Защита на востоке: как системы С-400 «Триумф» прикрывают сахалинское небо

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
18:05 28.09.2021
Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» увидел секретарь Совбеза Николай Патрушев на Сахалине. Ему также рассказали о масштабном перевооружении островных войск ПВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Рабочая поездка на Сахалин у секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева начинается с визита в зенитно-ракетный полк Восточного военного округа. Особое внимание к новейшим зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф». Полк является тактической частью 25-й дивизии ПВО. Имеет задачу прикрыть административно-промышленный центр - город Южно-Сахалинск, порт Корсаков, Холмск.

На огневом рубеже секретарю Совбеза демонстрируют всю мощь отечественных систем ПВО. По тренировочной легенде, получен сигнал о нарушении воздушной границы России самолетом условного противника. Военнослужащие ракетного полка Восточного округа в считаные минуты проводят поиск, обнаружение и захват учебной цели силами комплекса С-400.

Новейшие комплексы С-400 впервые заступили на боевое дежурство здесь на Сахалине в феврале этого года. Аналогов этим боевым машинам нет нигде в мире. Небо на тихоокеанских рубежах России под самой надежной защитой войск ПВО.

В зенитно-ракетном полку Восточного округа Николай Патрушев осмотрел и новейшие мобильные пункты управления войсками. Они сконструированы на базе бронеавтомобиля «Тигр». В этих боевых машинах можно не только выходить на связь и участвовать в видеоконференциях в полевых условиях, но и делать это по ходу движения военной колонны.

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