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Патрушев проверил боеспособность ПВО России в Южно-Сахалинске

Егор Левин
09:05 28.09.2021
Секретарь Совбеза РФ понаблюдал за тренировкой по захвату целей и осмотрел новые мобильные пункты управления войсками.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с проверкой боеспособности российской ПВО на Сахалин. Он посетил зенитно-ракетный полк ВВО в Южно-Сахалинске.

Патрушев поприсутствовал на занятиях по развертыванию новейших ЗРС С-400 «Триумф», поступивших на вооружение армии в декабре 2020 года. Во время тренировки военнослужащие получили учебный сигнал о нарушении воздушной границы России условным неприятелем и в кратчайшие сроки обнаружили и захватили учебную цель.

Патрушев также осмотрел мобильные пункты управления войсками на базе бронемобиля «Тигр» с защищенной телефонной связью и возможностью обмена данными по закрытым каналам прямо в движении. С докладом о боеспособности армии и военно-политической ситуации в регионе перед секретарем Совбеза выступил начальник штаба ВВО Евгений Никифоров.

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Патрушев проверил боеспособность ПВО России в Южно-Сахалинске
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