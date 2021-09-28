Патрушев проверил боеспособность ПВО России в Южно-Сахалинске

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с проверкой боеспособности российской ПВО на Сахалин. Он посетил зенитно-ракетный полк ВВО в Южно-Сахалинске.

Патрушев поприсутствовал на занятиях по развертыванию новейших ЗРС С-400 «Триумф», поступивших на вооружение армии в декабре 2020 года. Во время тренировки военнослужащие получили учебный сигнал о нарушении воздушной границы России условным неприятелем и в кратчайшие сроки обнаружили и захватили учебную цель.

Патрушев также осмотрел мобильные пункты управления войсками на базе бронемобиля «Тигр» с защищенной телефонной связью и возможностью обмена данными по закрытым каналам прямо в движении. С докладом о боеспособности армии и военно-политической ситуации в регионе перед секретарем Совбеза выступил начальник штаба ВВО Евгений Никифоров.