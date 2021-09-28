Тренер Усика сообщил о сроках его возвращения в Крым

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик вернется в родной Симферополь в середине октября. Об этом рассказал его первый тренер Сергей Лапин. Он отметил, что спортсмену нужно отдохнуть после трудного боя в кругу семьи.

«Ориентировочно через три-четыре недели», - ответил журналистам Лапин.

Ранее Усик выразил свою позицию относительно украинских политиков, которые критикуют спортсменов страны за совместные фотографии с гражданами РФ. По мнению спортсмена, причина кроется в «хайпе».