Массовая драка произошла после матча «Ангушт» - «Энергетик»

Игроки футбольного клуба «Ангушт» из Назрани напали на судью после матча против «Энергетика», который проходил в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. На 88-й минуте матча арбитр назначил штрафной, который принес победное очко «энергетикам». Решение судьи возмутило игрока Бекхана Алиева, который начал его оскорблять.

После окончания матча четверо игроков «Ангушта», включая Алиева, набросились на арбитра. В результате потасовка переросла в массовую драку, остановить которую смогли лишь сотрудники полиции.

В результате зачинщики драки были дисквалифицированы на срок от одного до двух лет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Твери случилась массовая драка с участием нескольких десятков футбольных болельщиков. В потасовке якобы столкнулись как минимум 60 человек из числа фанатов «Зенита» и «Спартака».