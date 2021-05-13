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«Пушистая эвакуация»: как московские спасатели помогли выжить лисе и ее потомству

Кира Карон
20:03 13.05.2021
Спасатели на территории детского сада нашли целое потомство лисят.
«Пушистая эвакуация»: как московские спасатели помогли выжить лисе и ее потомству
© Фото: Городское хозяйство Москвы
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В дошкольном учреждении на юге Москвы спасатели обнаружили лису и ее потомство. Лисята были спрятаны на территории детского сада.

К поиску лисы подключились пожарные, которые смогли поймать зверя с помощью сачка. Позже спасатели приступили к извлечению лисят из-под веранды. Спасатели вскрыли пол с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, чтобы не навредить им, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

После выполненной операции животные были переданы специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Скоро лиса с потомством вернется в свою среду обитания.

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