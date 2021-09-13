Путин поручил кабмину заложить средства в бюджете на индексацию денежного довольствия военным
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Путин поручил кабмину заложить средства в бюджете на индексацию денежного довольствия военным
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
08:59 В стране и мире
СК опубликовал видео с места жесткой посадки самолета под Иркутском
07:48 Спорт
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
07:00 Армия
Мотострелки ВС РФ на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду под Брестом в ходе учений «Запад-2021»
03:15 В стране и мире
Опубликовано новое видео с места жесткой посадки самолета под Иркутском
06:02 В стране и мире
Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета
Популярное
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян