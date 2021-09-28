Мощный снегопад парализовал трассу на Урале

В снежный затор на трассе в Челябинской области попали два автобуса и 18 автомобилей. Инцидент произошел утром во вторник, 28 сентября, на участке автодороги от поселка Урлядинский до поселка городского типа Межозерный из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в МЧС региона в соцсети.

Как рассказал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Андрей Минин, снег покрывал дорожное полотно приблизительно 10-15 сантиметров, однако транспортные средства были на летней резине, поэтому проехать участок не смогли. Всего с занесенной снегом автодороги в Верхнеуральском районе было эвакуировано 33 человека.

Представитель ведомства добавил, что в машинах находились школьники и приехавшие за ними родители. Дети не успели испугаться или замерзнуть, заверил Минин.

Все транспортные средства отбуксировали туда, где водители смогли продолжить маршрут самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.