Россиянам пообещали морозную снежную зиму

В Уральском и Сибирском федеральных округах и в Якутии с октября 2021 года по март 2022 года ожидается средняя температура выше нормы. На территории всей остальной страны средняя температура ожидается близкой к климатической норме. Такие данные следуют из прогноза Росгидромета на отопительный сезон - 2021/22.

Там указали, что вероятность прогноза оценивается в 67-69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы», - говорится в сообщении.

В Росгидромете добавили, что в южной половине азиатской территории страны периодически средние значения температуры могут быть ниже средних многолетних значений.