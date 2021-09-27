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Россиянам пообещали морозную снежную зиму

Светлана Иванова
16:26 27.09.2021
На Урале, в Сибири и Якутии с октября по март будет теплее обычного, на юге азиатской части - периодами холоднее обычного, на территории остальной части страны - в пределах нормы.
Россиянам пообещали морозную снежную зиму
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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В Уральском и Сибирском федеральных округах и в Якутии с октября 2021 года по март 2022 года ожидается средняя температура выше нормы. На территории всей остальной страны средняя температура ожидается близкой к климатической норме. Такие данные следуют из прогноза Росгидромета на отопительный сезон - 2021/22.

Там указали, что вероятность прогноза оценивается в 67-69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы», - говорится в сообщении.

В Росгидромете добавили, что в южной половине азиатской территории страны периодически средние значения температуры могут быть ниже средних многолетних значений.

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