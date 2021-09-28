Учитель физкультуры заставил детей совершить намаз в пермской школе

В пермской школе №123 дети сообщили родителям, что на уроке физкультуры учитель заставил их совершить намаз. Во время рассказа школьник продемонстрировал типичные для намаза позы, которые, по его словам, показывал детям физкультурник.

«Мы пришли на физкультуру, немного позанимались, нам сказали сесть вот так и сказали, давайте помолимся Аллаху, чтоб он нам дал здоровья. Все стали ему молиться», - цитирует Readovka слова первоклассника.

Далее стало известно, что странности на уроке физкультуры подтвердили и другие дети в классе. К такому выводу пришли родители в общем чате. Директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба администрации Перми на своем Facebook-аккаунте.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе "по-турецки". Никакого религиозного контекста в этом не было», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее школы Якутска перевели на дистанционный формат обучения. Начальник управления образования города Алексей Семенов заявил, что решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.