В Москве тестируют камеры с измерением шума транспорта

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестирование новых дорожных камер с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта. В Москве такое техническое нововведение проверяют как инновационную меру для выписывания штрафов водителям.

Заместитель главы столичного Департамента транспорта Андрей Корнеев рассказал, что камера оборудована четырьмя микрофонами. Более того, новый технический дорожный комплекс сможет производить видеосъемку и фотографировать, ночью для этого используется датчик движения.

По словам Корнеева, выяснил «Коммерсантъ», камеры установят в тех местах, где жители жалуются на автомобильный шум чаще всего. Для этого условия будет принят соответствующий документ, в котором будут указаны пороговые значения шума. Камеры должны пройти сертификацию в Росстате, чтобы их можно было использовать широкомасштабно.

Однако автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» заявил, что введение подобных дорожных инноваций не эффективно.

«На мой взгляд, эта норма не будет работать, потому что определить, от какого конкретно транспортного средства происходит шум, будет невозможно», - объяснил Сажин.

К штрафам за шумную езду для автомобилистов будут прилагаться панорамная фотография с траекторией проезда транспортного средства и информация об уровне произведенного шума в пяти-семи точках зафиксированного маршрута.

Ранее автоэксперт объяснил отмену штрафов за превышение средней скорости. Специалист пояснил в беседе со «Звездой», что в российском законодательстве не определены условия фиксации средней скорости движения.