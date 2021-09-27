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Спецназовцы Пакистана прибыли в Краснодар для совместного с Россией военного учения «Дружба-2021»

Елизавета Потейчук
07:02 27.09.2021
Военнослужащие спецназа ВС Пакистана прибыли в Краснодарский край для участия в военном учении «Дружба-2021».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Делегация военнослужащих специального назначения Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан прибыла в Краснодар для участия в совместном военном учении «Дружба-2021».

Совместное российско-пакистанское военное учение пройдет в период с 27 сентября по 9 октября 2021 года на территории полигона Молькино. Оно направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества России и Пакистана.

Военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении множества задач, в частности, в ходе контртеррористической операции, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий для обнаружения и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований в условиях широкого использования противником самодельных взрывных устройств и обменяются опытом.

В системе подготовки будут задействованы около 50 военнослужащих ВС Пакистана и примерно 80 военнослужащих ЮВО. Подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа задействованы в учении от российской стороны.

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