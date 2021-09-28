Владимир Путин назначил нового посла в Латвии
Михаил Ванин - новый посол России в Латвии.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должность посла Латвии Михаила Ванина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Ванина Михаила Валентиновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвийской Республике», - сказано в постановлении.
Ранее стало известно, что недруги пытаются нарисовать абсолютно абсурдный образ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.