Песков рассказал, что недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина
Дмитрий Песков заявил, что недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Владимира Путина, действуя по «канонам о чудовищной лжи».
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что недруги пытаются оболгать Владимира Путина, рисуя абсолютно абсурдный образ президента РФ. Об этом он рассказал в программе «Москва.Кремль.Путин».
«Это реальный образ президента. Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили», - сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков упрекнул США в попытках поднять свой рейтинг при помощи русофобии. Анонсированные Вашингтоном санкции против россиян будут худшим сценарием развития отношений между странами, считает пресс-секретарь Кремля.