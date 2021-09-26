В стране и мире Песков рассказал, что недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Путина Елизавета Потейчук Дмитрий Песков заявил, что недруги пытаются нарисовать абсурдный образ Владимира Путина, действуя по «канонам о чудовищной лжи». © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что недруги пытаются оболгать Владимира Путина, рисуя абсолютно абсурдный образ президента РФ. Об этом он рассказал в программе «Москва.Кремль.Путин». «Это реальный образ президента. Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили», - сказал Песков. Ранее Дмитрий Песков упрекнул США в попытках поднять свой рейтинг при помощи русофобии. Анонсированные Вашингтоном санкции против россиян будут худшим сценарием развития отношений между странами, считает пресс-секретарь Кремля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика