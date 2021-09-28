Колокольцев вручил госнаграды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Колокольцев вручил госнаграды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе
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Колокольцев вручил госнаграды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Колокольцев вручил госнаграды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе
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