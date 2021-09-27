Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам из половины округов страны

Кира Тило
01:38 27.09.2021
С минимальным отрывом лидирует Социал-демократическая партия Германии.
ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам из половины округов страны
© Фото: Hannes P. Albert via www.imago-i globallookpress
Читайте нас на:

В Германии Центризбирком публикует предварительные данные выборов в бундестаг. Лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй - у них 25,1%. Партия «Зеленые» набирает 13,8%, согласно предварительным результатам из более половины округов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Свободные демократы пока получают 11,2%,  за ними следует «Альтернатива для Германии» с результатом 10,6%. Наименьшее количество голосов - меньше пятипроцентного барьера - у «Левых», которые набрали 4,2%.

Сообщается, что предварительные данные пока не отражают реального распределения мандатов в бундестаге. Это связано с тем, что данные по округам и перерасчет учитываются без разницы результатов по партийным спискам и одномандатным округам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:38 В стране и мире
ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам из половины округов страны
22:24 В стране и мире
СМИ: в аварии с участием легковушек и грузовика в Дагестане погибли четыре человека
20:15 В стране и мире
статья
Тяжелое наследство: как будут развиваться немецко-российские отношения после выборов в ФРГ
19:36 В стране и мире
Видео
Шестеро детей госпитализированы после посещения бассейна в Таганроге
19:02 Спорт
Видео
«Его никто не брал - поздноватенько»: первый тренер Усика о начале пути спортсмена в боксе
Популярное
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.