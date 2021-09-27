ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам из половины округов страны

В Германии Центризбирком публикует предварительные данные выборов в бундестаг. Лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй - у них 25,1%. Партия «Зеленые» набирает 13,8%, согласно предварительным результатам из более половины округов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Свободные демократы пока получают 11,2%, за ними следует «Альтернатива для Германии» с результатом 10,6%. Наименьшее количество голосов - меньше пятипроцентного барьера - у «Левых», которые набрали 4,2%.

Сообщается, что предварительные данные пока не отражают реального распределения мандатов в бундестаге. Это связано с тем, что данные по округам и перерасчет учитываются без разницы результатов по партийным спискам и одномандатным округам.