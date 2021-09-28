«Таких людей не должно быть в такси»: эксперт о законе против судимых водителей

Выдвинутый в Госдуму законопроект о запрете работы в такси осужденных за совершение тяжких преступлений на данный момент еще довольно «сырой» и требует дополнительной проработки. Об этом «Звезде» рассказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Также он прокомментировал эту инициативу правительства.

«Общественники уже давно говорили, что такой запрет должен быть. Но для его работы необходимо вводить дополнительные требования. У нас сейчас в основном в такси работают самозанятые. В стране получено 480 тысяч разрешений на работу - из них половина приходится на Москву и область. Все остальные регионы вообще никем и никак не контролируются», - рассказал эксперт.

По данным Амосова, в России насчитывается около 3,5 миллиона таксистов. При этом из-за отсутствия выданных разрешений они «выпадают из общего контроля».

«Само собой, человек, отбывший наказание, юридически является несудимым. В расчет берутся только совершившие тяжкие преступления. Таких людей не должно быть в такси», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет людям, имеющим непогашенную судимость за тяжкие преступления, работать водителями такси и городского транспорта.