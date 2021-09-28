Кабмин предложил запретить судимым работать в такси

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами». Данный документ предусматривает запрет людям, имеющим непогашенную судимость за тяжкие преступления, работать водителями такси и городского транспорта. Документ опубликован на сайте Госдумы.

«К сожалению, сейчас нередки случаи, когда наниматели даже не знают, кто к ним устраивается на работу. Неслучайно сегодня участились случаи нападения водителей на пассажиров, поэтому предлагаемые ограничения очень важны», — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

В тексте законопроекта отмечается, что речь идет о людях, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, терроризм и другие. При этом уточняется, что закон может распространяться не только на осужденных в России, но и в странах Евразийского экономического союза.

Ранее в Минцифры разработали проект постановления правительства, согласно которому для идентификации водителей такси и каршеринга будет предусмотрен сбор и обработка биометрических данных.