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Томские врачи удалили пациентке 12-килограммовую опухоль

Светлана Иванова
12:19 28.09.2021
Операция по удалению обширного новообразования длилась четыре часа.
Томские врачи удалили пациентке 12-килограммовую опухоль
© Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
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Пациентке Томского областного онкодиспансера удалили 12-килограммовую опухоль. Как говорится в Telegram-канале «Область здоровья», новообразование исходило из тела желудка, врастало в поперечно-ободочную кишку и уже дало метастазы в левую долю печени.

Операция по удалению опухоли длилась на протяжении четырех часов.

«Была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени», - рассказал главный врач онкодиспансера Максим Грищенко.

Сейчас 50-летняя россиянка находится в больнице, где проходит восстановление. Удаленное новообразование медики направили на гистологическое исследование. Его результаты помогут скорректировать терапию.

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