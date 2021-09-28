Томские врачи удалили пациентке 12-килограммовую опухоль

Пациентке Томского областного онкодиспансера удалили 12-килограммовую опухоль. Как говорится в Telegram-канале «Область здоровья», новообразование исходило из тела желудка, врастало в поперечно-ободочную кишку и уже дало метастазы в левую долю печени.

Операция по удалению опухоли длилась на протяжении четырех часов.

«Была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени», - рассказал главный врач онкодиспансера Максим Грищенко.

Сейчас 50-летняя россиянка находится в больнице, где проходит восстановление. Удаленное новообразование медики направили на гистологическое исследование. Его результаты помогут скорректировать терапию.