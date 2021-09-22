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Ученые заставили иммунную систему побеждать рак

Светлана Иванова
10:02 22.09.2021
Под воздействием радиации крупные секреторные клетки вырабатывают антииммуносупрессивные факторы.
Ученые заставили иммунную систему побеждать рак
© Фото: swiftsciencewriting, Pixabay
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Американские ученые разработали новый способ воздействия на раковые опухоли. В результате подавляются противоопухолевые иммунные клетки в непосредственной близости от пораженной ткани.

В основе метода - способность крупных секреторных клеток (клеток Клара) выделять антииммуносупрессивные факторы, подавляющие опухолевые клетки. О разработке говорится в материале, размещенном в журнале Nature Cancer.

Суть метода сводится к ингибированию иммуносупрессивных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками (MDSC). Именно они помогают опухолям избежать противоопухолевого иммунного ответа. При ингибировании увеличивается число противоопухолевых Т-клеток в месте опухоли и повышается эффективность терапии иммуноглобулином PD1.

Ученые опробовали метод на модели немелкоклеточного рака легкого мыши, представляющего собой наиболее распространенную форму рака легкого. Оказалось, что разработанная схема лечения оказывается эффективной при умеренной дозе радиации, а количество выживших грызунов увеличилось в четыре раза и составило 40%.

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